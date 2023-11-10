التحذير من هطول أمطار غزيرة على جدة تشمل رياحاً شديدة وتساقط البَرَد وانعداماً في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج

رفع المركز الوطني للأرصاد، في تحديث له، التنبيه المتقدّم إلى "تحذير" بهطول أمطارٍ غزيرة على كامل محافظة جدة والشعيبة، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وتساقط البَرَد، وجرياناً للسيول، وانعداماً في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج.