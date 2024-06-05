الرئيس الجيبوتي يستقبل رئيس اتحاد الغرف السعودية وعدداً من المستثمرين السعوديين

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: "إن استلام المنطقة اللوجستية السعودية بجيبوتي سيكون بداية لعمل كبير على الأرض، وإنه يأتي استكمالًا لجهود الاتحاد الناجحة في تشكيل تحالف للمستثمرين السعوديين"، متناولاً دور مجلس الأعمال السعودي - الجيبوتي الذي أُسس عام 2017، وما يشهده من مرحلة جديدة من التمكين لدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.