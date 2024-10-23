"اتفاق الطائف".. جهود سعودية تاريخية راسخة لدعم أمن واستقرار لبنان

وعلاوة على ذلك، واصلت المملكة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للبنان، عبر تعزيز التعاون الدبلوماسي وتقديم المساعدات التي تهدف إلى دعم استقرار لبنان وازدهاره، وقد أثبتت تلك الجهود أن دور المملكة في لبنان لم يكن فقط لحظيًا، بل كان استراتيجيًا ومستدامًا، ويهدف إلى الحفاظ على سيادة لبنان واستقراره على المدى الطويل.