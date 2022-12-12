صندوق التنمية السياحي يطلق برنامج "عون السياحة للضيافة"

وسبق للصندوق أن أطلق عدداً من برامج الدعم والحلول التمويلية بهدف تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتلبية احتياجاتها وتهيئة الفرص الاستثمارية لها، وصولاً إلى تعظيم الأثر المستدام للمشاريع السياحية التنموية بما يساهم في صناعة وازدهار مستقبل السياحة بالمملكة وتعزيز مكانتها العالمية، ومنها: برنامج (ما قبل التمويل) المقدم من مركز نمو السياحة، كأول فرصة تعليمية مبتكرة ومجانية للأفكار الريادية دعماً لرواد الأعمال، وتحويلها إلى أعمال مستدامة، وبرنامج (عون السياحة للتجارب)، الذي يحتضن منظمي الرحلات، والجولات السياحية، والأنشطة السياحية، والمرشدين السياحيين، ووكلاء السفر، ومنظمي الفعاليات، ومقدمي المنتجات السياحية الثقافية، من خلال تقديم الحلول والمنتجات التمويلية بآليات ميسرة.