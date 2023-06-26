وزير الإعلام يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمكة المكرمة

وتفصيلاً.. تجوّل وزير الإعلام في المركز مستمعًا إلى شرح عن أحدث التقنيات المستخدمة في تلقِّي البلاغات، وآلية معالجتها عبر نظام آلي متطور، وخدمة ضيوف الرحمن بلغات عدة على مدار 24 ساعة، والرد على المكالمات في زمن قياسي، وإحالة البلاغات لجهة الاختصاص لمعالجتها، ومتابعتها حتى انتهائها بدقة واحترافية عالية، إضافة إلى وجود الجهات الأمنية والحكومية في موقع واحد للعمل كمنظومة واحدة وفق أحدث الممارسات العالمية.