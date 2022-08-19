ملاك الهجن: الوصول لأشواط الرموز طموح.. ونتائج "المطايا" تحدد مصير مالكها

وفي سياق متصل، أشار جابر بن قرينيس المري، المشرف على عزبة الأمير تركي بن محمد بن فهد، إلى أن "كل هجان يتمنى أن يشارك في أشواط الرموز، ويحقق الفوز فيها؛ لأنها هي خلاصة الأشواط وتحقيقها للبطولة"، مؤكدًا أن التغذية الصحيحة للمطايا ليست أوقات المهرجانات فقط بل تبدأ التغذية منذ صغر المطية، وتستمر على مراحل العمر لتحافظ على تحقيق المراكز الأولى.