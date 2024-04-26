"القرني" يطالب بحل جماعة الإخوان والسرورية: تنظيم سري مريب يجب محاربته

وتفصيلاً، كشف القرني في برنامج "من إلى" على قناة "إم بي سي" مع الإعلامي ياسر العمرو، الذي بُث اليوم الجمعة، لأول مرة 10 أخطاء قاتلة للإخوان المسلمين، هي: