للتوعية بالأمن السيبراني.. "الخارجية" تُقيم المعرض المتنقل بديوان الوزارة في الرياض

أقامت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني تحت رعاية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعدد من القيادات في الوزارة والهيئة.