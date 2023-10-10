أزمة في "معارض سيارات مكة" تخرج رئيس الطائفة عن صمته: أنقذونا بحلول!

طالب رئيس طائفة المعارض ودلالي السيارات بمكة المكرّمة مشعل بن محمد القثامي؛ الجهات المعنية، بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ معارض السيارات الواقعة في مدينة العكيشية- جنوبي مكة المكرّمة؛ عقب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وغياب الخدمات المهمة المتعلقة بوسائل السلامة والخدمات الإلكترونية والحراسات الأمنية ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الأخرى، مؤكداً أنهم يضطرون إلى نقل ملكيات المركبات من خارج المعارض بسبب عدم وجود خدمة النقل.
ولخّص "القثامي"؛ معاناتهم في معارض السيارات بالعكيشية، وقال لـ"سبق": "تفتقر المعارض للكهرباء بشكل عام منذ الانتقال إلى مدينة السيارات، وعدم التزام المستثمر بتوفير وسائل السلامة، وعدم وجود الخدمات الإلكترونية المتعلقة بنقل الملكيات ونحوها، ما فتح مجال إلى السوق السوداء في نقل ملكيات المركبات من خارج المعارض.
وأكّد أن عدد المعارض 50 معرضاً، حيث كل معرض مطالب بدفع 15 ألفاً تقريباً للمستثمر لإعادة التيار الكهربائي المستمد من "مواتير" تقليدية لا تفي بالغرض، مشيراً إلى أن الكهرباء منقطعة عن المعارض جميعها منذ نحو أسبوع، ويعيشون في ظلام دامس، ما اضطر بعضهم إلى استخدام بدائل مؤقتة لإنارة مواقعهم، ناهيك عن توقف البيع والشراء منذ أشهر بسبب غياب الخدمات الأساسية.
وناشد "القثامي"؛ في معرض تصريحه؛ الجهات المختصة بضرورة توفير تلك الخدمات ووضع حلول عاجلة لإنهاء الأزمة التي يعيشونها منذ انتقالهم من الموقع القديم إلى الجديد قبل نحو ثلاث سنوات.
وتحوي مدينة السيارات بالعكيشية التي تُعد أكبر مدينة سيارات بالمنطقة، مناطق لأنشطة السيارات، منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، وشركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.
كما تضم المدينة -بحسب المُعلن عنه وقت افتتاحها-: 46 معرضاً للمعدات الثقيلة، و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعاً، و1800 ورشة، و86 مركزاً للصيانة، و4 مبان خدمية، و1596 محلاً تجارياً، و300 معرض، و30 معرضاً للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزاً للدفاع المدني والشرطة، ومقراً لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنياً، و7 مبانٍ خدمية.