أزمة في "معارض سيارات مكة" تخرج رئيس الطائفة عن صمته: أنقذونا بحلول!

وأكّد أن عدد المعارض 50 معرضاً، حيث كل معرض مطالب بدفع 15 ألفاً تقريباً للمستثمر لإعادة التيار الكهربائي المستمد من "مواتير" تقليدية لا تفي بالغرض، مشيراً إلى أن الكهرباء منقطعة عن المعارض جميعها منذ نحو أسبوع، ويعيشون في ظلام دامس، ما اضطر بعضهم إلى استخدام بدائل مؤقتة لإنارة مواقعهم، ناهيك عن توقف البيع والشراء منذ أشهر بسبب غياب الخدمات الأساسية.