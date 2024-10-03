السياحة العلاجية في الأردن: استثمارات ضخمة ورعاية طبية شاملة في وجهة صحية عالمية

شهدت المملكة الأردنية تطوراً هائلاً في البنية التحتية الصحية، حيث استثمرت الحكومة والقطاع الخاص في تطوير المستشفيات والمراكز الصحية لتكون على مستوى عالمي من حيث التجهيزات والتكنولوجيا الطبية. اليوم، يضم الأردن أكثر من 70 مستشفى، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات المتطورة التي تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة. تشمل هذه المستشفيات تخصصات متنوعة مثل جراحة القلب، جراحة العظام، علاج الأورام، والجراحات التجميلية بأنواعها، ما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المرضى من مختلف التخصصات الطبية.