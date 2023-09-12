"هجان" يشعل تصفيق الجمهور في العرض العالمي الأول بمهرجان تورنتو الدولي

ويروي "هجّان" قصة الصبي مطر الذي يفقد أخاه غانم في سباق الهجن ويحاول الحفاظ على ناقته "حفيرة" المهددة بالقتل، في تحديات شيقة تم تصويرها في الصحراء الفسيحة شمال المملكة، مما فتح تساؤلات الجمهور حول كيفية التعامل مع الجِمال وتحديات التصوير في الصحراء، كما تفاعل مشاهدو الفيلم مع القصيدة الشعبية الافتتاحية، متسائلين عن مدى ارتباطها بالفولكلور السعودي، حيث أجاب فريق الفيلم عن العديد من الأسئلة بعد العرض، بما يظهر أثر "هجان" في إثارة الفضول نحو استكشاف سفينة الصحراء وأصالة الموروث السعودي.