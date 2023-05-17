شاهد.. 4 روّاد أعمال يحصدون جوائز الموسم الخامس لمبادرة "عصاميون" 2023

وشهدت المبادرة في موسمها الخامس، مشاركة واسعة لروّاد ورائدات الأعمال السعوديين من مختلف مناطق المملكة، تجاوزت 1000 مشاركة، كانت المنافسة بينهم كبيرة في ظل جودة وتميّز مشاريعهم، حيث أكّدت لجان التحكيم أنها واجهت صعوبة كبيرة في اختيار الفائزين، بعدما أجرت عملية التحكيم على عدة مراحل، تمّت خلالها تصفية المتقدّمين، وإجراء مقابلات شخصيّة مع المتأهّلين للقوائم النهائية، حتى تمّ اختيار أفضل ثلاثة مرشحين في كل مسارٍ، وإعلان الفائز من بينهم.