أمطار فيفاء تغلق طرقًا وتُعلق الدراسة.. والبحث مستمر عن مفقود جرفته السيول

شهدت محافظة فيفاء شرق منطقة جازان، عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيارات صخرية أغلقت عددًا من الطرق الحيوية، وأربكت حركة السير في عدة مواقع جبلية.