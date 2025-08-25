أمطار فيفاء تغلق طرقًا وتُعلق الدراسة.. والبحث مستمر عن مفقود جرفته السيول
شهدت محافظة فيفاء شرق منطقة جازان، عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيارات صخرية أغلقت عددًا من الطرق الحيوية، وأربكت حركة السير في عدة مواقع جبلية.
وباشرت بلدية فيفاء أعمالها بشكل فوري لإزالة الصخور وفتح الطرق، بإشراف ميداني من رئيس البلدية المهندس أحمد الأحوس، فيما سُجل انقطاع في الكهرباء وضعف في شبكة الاتصالات بالمنطقة.
وفي تطور مقلق، تواصل فرق الدفاع المدني، بمساندة من المواطنين، عمليات البحث والتمشيط عن مواطن يُعتقد أنه جرفته السيول داخل مركبته وسط تضاريس وعرة وظروف جوية بالغة الصعوبة.
وأعلنت إدارة التعليم في المنطقة تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى التعليم عن بُعد، حرصًا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، وذلك استجابة للتقارير الرسمية حول حالة الطرق والانهيارات.
ودعت الجهات الأمنية والخدمية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، وتجنّب استخدام الطرق المتضررة حتى انتهاء أعمال الصيانة، مؤكدة أن الجهود مستمرة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.