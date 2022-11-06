6.5 ملايين ريال مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حتى الليلة الـ 28

إلى ذلك، تجري الاستعدادات على قدم وساق في نادي الصقور السعودي، تأهباً لانطلاق الحدث الأضخم في عالم الصقور في الـ 28 من الشهر الحالي وهو مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، وذلك ضمن جهود النادي لدعم الصقَّارين وتعزيز هواية الصقارة في المملكة، ويضم مسابقتين رئيستين تتمثلان في مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، ومسابقة مزاين الصقور.