6.5 ملايين ريال مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حتى الليلة الـ 28

شهدت الليلة الـ 28 من مزاد نادي الصقور السعودي الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال مدينة الرياض، بيع صقرين بمبلغ 225 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات 6 ملايين و511 ألف ريال.
وانطلق المزاد بالصقر الأول شاهين فرخ، طرح الدبدبة، للطاروح رواف العنزي، وتم بيعه بمبلغ 89 ألف ريال.
وجاء ختام الليلة مع الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الجبيل للطواريح حمد خالد الهاجري وراشد الهاجري ومحمد الهاجري وفهد الهاجري وسعود زايد الهاجري، وتم بيعه بمبلغ 136 ألف ريال.
إلى ذلك، تجري الاستعدادات على قدم وساق في نادي الصقور السعودي، تأهباً لانطلاق الحدث الأضخم في عالم الصقور في الـ 28 من الشهر الحالي وهو مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، وذلك ضمن جهود النادي لدعم الصقَّارين وتعزيز هواية الصقارة في المملكة، ويضم مسابقتين رئيستين تتمثلان في مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، ومسابقة مزاين الصقور.