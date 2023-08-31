"تطوير عسير": استئناف الحركة المرورية في عقبة شعار.. السبت المقبل

أعلنت هيئةُ تطوير منطقة عسير، والهيئة العامة للطرق، اليوم الخميس، استئنافَ الحركة المرورية في عقبة شعار، السبت المقبل.
وأوضحت "الهيئة" أن ذلك بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة والأعمال التطويرية على العقبة، والتي تمّت على مدار الأربعة الأشهر الماضية، وفي الوقت المحدد، وفق معايير السلامة والجودة، عبر عدد من الفرق والكوادر المتخصصة، باستخدام العديد من التقنيات الحديثة.
واشتملت الأعمال على صيانة 34 كم؛ منها 14 كم في العقبة، و20 كم في الطريق المفرد.
وتمّ العمل على إعادة تركيب فواصل الجسور بطول 220 مترًا، مع تغيير الحماية الحديدية وربط الجسور بالجدران الاستنادية.
وجرى العمل على معالجة وإصلاح ودهان 11 نفقًا، وتركيب فواصل التمدّد بطول سبعة آلاف متر داخل الأنفاق.
كما تمّ تركيب أنظمة إضاءات حديثة؛ لتعزيز السلامة وتسهيل الحركة المرورية، وتركيب 800 لوحة تحذيرية وإرشادية.
وبهدف رفع مستوى السلامة، تمّ تركيب عواكس داخل الأنفاق وعلى الجدران الاستنادية بطول 14 كم، مع تركيب العلامات الأرضية العاكسة بطول 34 كم.
ويُستكمل عددٌ من الأعمال التطويرية على العقبة بعد افتتاحها، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، بما يضمن رفع مستوى السلامة والجودة.
ويتوقّع انتهاء الأعمال الخاصة بازدواج المرحلة الثانية، بطول 20 كم في الشهر الثاني من عام 2026م، فيما سيتم استكمال الأعمال التطويرية في المرحلة الثالثة بالجزء الواقع في اتجاه محافظة محايل في الشهر الثاني من عام 2024م.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة، ورفع جودة الطرق، والمساهمة في جعلها عقبة نموذجية؛ حيث يصنف المشروع كأكبر مشروع وقائي منذ 40 عامًا.