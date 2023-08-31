"تطوير عسير": استئناف الحركة المرورية في عقبة شعار.. السبت المقبل

وأوضحت "الهيئة" أن ذلك بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة والأعمال التطويرية على العقبة، والتي تمّت على مدار الأربعة الأشهر الماضية، وفي الوقت المحدد، وفق معايير السلامة والجودة، عبر عدد من الفرق والكوادر المتخصصة، باستخدام العديد من التقنيات الحديثة.