"فلكية جدة": الأحد غرة صفر لهذا العام فلكيًا

وأضاف: الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (03) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (04) درجات وإضاءته (0.2 %)، وسيغرب عند الساعة 07:04 مساءً بعد (22 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكياً، أما رؤية القمر ستكون غير ممكنة بالعين المجردة أو أجهزة الرصد بسبب إضاءته الضئيلة ومدة مكوثه القصيرة فوق الأفق.