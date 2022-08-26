"فلكية جدة": الأحد غرة صفر لهذا العام فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر صفر السبت "يوم التحري" 29 محرم 1444 الموافق 27 أغسطس 2022 بحسب تقويم أم القرى، عند الساعة 11:17 صباحاً بتوقيت مكة.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: "الاقتران أحد منازل القمر، ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، عندما يكونان على خط طول سماوي واحد، ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض".
وأضاف: الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة يوم التحري عند الساعة 06:42 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (03) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (04) درجات وإضاءته (0.2 %)، وسيغرب عند الساعة 07:04 مساءً بعد (22 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكياً، أما رؤية القمر ستكون غير ممكنة بالعين المجردة أو أجهزة الرصد بسبب إضاءته الضئيلة ومدة مكوثه القصيرة فوق الأفق.
وأردف أبو زاهرة: "سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققًا في اليوم التالي".
وتابع: في يوم الأحد 01 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 بحسب تقويم أم القرى، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:41 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (12) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (14) درجة وإضاءته (1.7 %)، وستكون الفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:38 مساءً بعد (57 دقيقة) من غروب الشمس.