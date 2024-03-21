بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي "بن مبارك" ويستعرضان التطورات الأخيرة في الشأن اليمني

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، كما حضره من الجانب اليمني مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء السفير مجيب عثمان.