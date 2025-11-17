توقّعات باتفاقيات عملاقة خلال زيارة ولي العهد لواشنطن.. اقتصاديون: قطاع الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة في الصدارة

يرى الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن العلاقات بين البلدين تشهد تحولًا جذريًّا وتطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، ويشير إلى أن "التمويل السيادي والاقتصاد الرياضي والإبداعي والطاقة النظيفة" باتت تمثل روافع جديدة في معادلة العلاقة مع واشنطن. ويشدد على أن المملكة اليوم لم تعد مجرد مورد للطاقة، بل أصبحت "مصدرًا للفرص وسوقًا للابتكار"، من خلال استثمارها الضخم في مراكز البيانات، والخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والقطاع المالي الرقمي. ويكشف هذا التحول أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يوجّه نحو 40 % من استثماراته العالمية إلى السوق الأميركية، يجسّد ثقة في قدرات الاقتصاد الأميركي على الابتكار، وتنظر واشنطن إلى هذا التحول كفرصة ضخمة للشركات الأميركية في مجالات التصنيع المشترك والتقنيات المتقدمة، مما يعزّز المنافع المتبادلة ويضمن توطين الصناعات ونمو الناتج المحلي في المملكة.