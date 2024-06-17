تصل إلى 49 مئوية.. "العقيل" يكشف عن توقعات طقس المشاعر بأول أيام التشريق
كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن حالة طقس المشاعر المقدسة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق.
وتوقّع "العقيلُ" ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة، وقد تصل العظمى منها إلى 49 درجة مئوية في الظلّ بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة كمدينة.
وأضاف "العقيل": أن الأرصاد أصدر تنبيهًا باللون البرتقالي بارتفاع درجات الحرارة يبدأ من العاشرة صباح اليوم حتى الخامسة عصرًا.
وأكد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ظهيرة اليوم في المشاعر المقدسة تصل إلى 49 مئوية بمشعر منى، مع نسبة رطوبة تصل إلى "65%"، ومثلها في مكة المكرمة كمدينة، بينما تصل في المدينة المنورة إلى 46 مئوية، ونسبة الرطوبة "55%".
وحثّ "العقيلُ" حجاجَ بيت الله الحرام على الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، واتباع إرشادات الجهات المعنية.