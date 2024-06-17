تصل إلى 49 مئوية.. "العقيل" يكشف عن توقعات طقس المشاعر بأول أيام التشريق

وأكد أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ظهيرة اليوم في المشاعر المقدسة تصل إلى 49 مئوية بمشعر منى، مع نسبة رطوبة تصل إلى "65%"، ومثلها في مكة المكرمة كمدينة، بينما تصل في المدينة المنورة إلى 46 مئوية، ونسبة الرطوبة "55%".