"مدير تعليم جدة" تدشن ملتقى معلمي نافس 2024

دشنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي مساء أمس، ملتقى معلمي نافس 2024، الذي نظمته الشؤون التعليمية بتعليم جدة "عن بُعد"، واستهدف معلمي ومعلمات تخصصات اللغة العربية والعلوم والرياضيات، ومديري ومديرات المدارس والمهتمين. وأوضحت "اللهيبي" في كلمة الافتتاح أن اختبار "نافس" يُعد واحدًا من المقاييس التعليمية التي غايتها قياس التحصيل العلمي لدى الطلبة، وتحفيز التنافس وتوفير التقارير والبيانات عن مستواهم والعوامل المؤثرة في تحصيلهم الدراسي، مهيبة بالمعلمين والمعلمات ممن يقومون بتدريس المواد المستهدفة، الاستفادة من الأوراق العلمية والتجارب الميدانية القيمة المقدمة في الملتقى، التي نفّذها مجموعة من الخبراء في الميدان التعليمي؛ بهدف تمكين المعلمين والمعلمات من المعارف والمهارات وتحسين الممارسات التدريسية، وتحقيق نواتج تعليمية متقدمة تضمن الاستدامة وتنمي القدرات البشرية؛ بما يحقق تطلعات وزارة التعليم، وفق رؤية المملكة 2030.