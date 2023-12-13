أكاديمية الصناعات العسكرية توقّع اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية

وقّعت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لدعم تأهيل الباحثين عن عمل للالتحاق بمنشآت القطاع الخاص العاملة في مجال الصناعات العسكرية؛ وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل من خلال برامج وتخصصات مختلفة.
وتنصّ الاتفاقية التي وقّعها الرئيس التنفيذي للأكاديمية فهد بن سليمان الحربي ونائب مدير الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، وجاءت ضمن مشاركة الصندوق في أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل؛ على المشاركة في تكاليف التدريب لبرامج تدريبية في تقنية الصناعات العسكرية.