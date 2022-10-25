ذهب لزيارة والدته واستوقفه "البلاط"!.. قصة الفنان خالد عبدالرحمن والمقبرة والرصيف.. نصيحة ورسالة

يُشار إلى أن الفنان خالد عبدالرحمن دائماً ما يقدم مقترحاته ورسائله الوطنية من خلال مشاهداته اليومية، ومن بينها مطالبته الصيف الماضي بتحويل متنزه "المحفار"؛ أحد المواقع السياحية بمحافظة تنومة إلى وجهة سياحية، وعمل مسارات جبلية لسهولة الوصول إلى قمة الجبل؛ لأن الموقع من القمم الجبلية المميزة في المحافظة، وحينها تفاعل رئيس ‎بلدية محافظة تنومة "عبدالله بن مفرح الشهري"؛ مع الفنان "خالد عبدالرحمن"، ووجّه بدراسة المقترح بالمشاركة مع فريق الهايكنج بالمحافظة؛ ليتم رفعه لإدارة المشهد الحضري بأمانة منطقة عسير؛ تمهيداً لعرضه على أمير المنطقة.