ذهب لزيارة والدته واستوقفه "البلاط"!.. قصة الفنان خالد عبدالرحمن والمقبرة والرصيف.. نصيحة ورسالة

كشف الفنان خالد عبدالرحمن عن قصة شاهد تفاصيلها داخل المقبرة في أثناء زيارته والدته -رحمها الله- صباح أمس الإثنين، وختم روايته بنصيحة تربوية ورسالة وطنية.
وقال الفنان خالد عبدالرحمن، عبر حسابه في "السناب شات"، "ذهبت لزيارة والدتي في المقبرة -الله يغفر لها ولجميع موتى المسلمين- وفي أثناء دخولي مع الدوار داخل المقبرة شاهدت أحد العمال يعمل في رصف الدوار وجواره شاحنة "دينّا" قديمة وحولها عمال يرفعون البلاط المرصوف بالدوار إلى حوض الشاحنة الصغيرة بشكل عشوائي ودون ترتيب.
وأضاف "استمررت في طريقي إلى قبر الوالدة، وبعد السلام عدت إليهم، ووجدت الشاحنة غادرت والعامل موجود، وسألته أين الشاحنة؟ فأجاب أنها غادرت، ولاحظت وجود بعض المخلفات في مكانهم، وأيقنت 90% أنهم غير طبيعيين لأن تحميلهم كان عشوائياً!".
وفي ضوء هذا المشهد وجّه "خالد عبدالرحمن" نصيحة، قائلاً: أي شخص يشاهد شيئاً مخالفاً للطبيعة أو فيه شكوكاً عليه أن يبلغ الجهات المعنية، فإذا كان المبلَّغ عليه على صواب لن يتعرّض لشيءٍ، وإذا كان غير ذلك سيلقى جزاءه.
وختم حديثه برسالة وطنية قال فيها، "الحمد لله دولتنا أمّنت لنا كل شيء، ووضعت لنا خدمات وأعطتنا بلا حدود، فلماذا لا نسهم كمواطنين في استقرار هذا الأمن؟!".
يُشار إلى أن الفنان خالد عبدالرحمن دائماً ما يقدم مقترحاته ورسائله الوطنية من خلال مشاهداته اليومية، ومن بينها مطالبته الصيف الماضي بتحويل متنزه "المحفار"؛ أحد المواقع السياحية بمحافظة تنومة إلى وجهة سياحية، وعمل مسارات جبلية لسهولة الوصول إلى قمة الجبل؛ لأن الموقع من القمم الجبلية المميزة في المحافظة، وحينها تفاعل رئيس بلدية محافظة تنومة "عبدالله بن مفرح الشهري"؛ مع الفنان "خالد عبدالرحمن"، ووجّه بدراسة المقترح بالمشاركة مع فريق الهايكنج بالمحافظة؛ ليتم رفعه لإدارة المشهد الحضري بأمانة منطقة عسير؛ تمهيداً لعرضه على أمير المنطقة.