"البنيان": دورنا الاهتمام بـ "المعلم".. المناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا

أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكّنة لتحقيق أهداف الرؤية، موضحًا أن المخرجات تهدف إلى تعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل.