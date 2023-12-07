"البنيان": دورنا الاهتمام بـ "المعلم".. المناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا

أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكّنة لتحقيق أهداف الرؤية، موضحًا أن المخرجات تهدف إلى تعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل.
وأضاف "البنيان" خلال مشاركته في ملتقى الميزانية اليوم: دورنا الاهتمام بالمعلم؛ فالمناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا.
ويشهد الملتقى مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة، الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.
وفي الجلسة الثانية تحت عنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية" يتحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان "تنمية مستدامة" ويتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
ويتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".