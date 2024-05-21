"الداخلية" تقيم المعرض المتنقل للتعريف بالخدمات المقدمة للحجاج بالمدينة المنورة

وتستعرض "الداخلية" لزوار المعرض، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تنفذها للمرة السادسة في (11) مطاراً في (7) دول هذا العام (1445 هـ/ 2024 م)، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية.