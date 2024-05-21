"الداخلية" تقيم المعرض المتنقل للتعريف بالخدمات المقدمة للحجاج بالمدينة المنورة

تقيم وزارة الداخلية، المعرض المتنقل للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء حج هذا العام 1445هـ بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من 12 ـ 17 ذو القعدة 1445هـ الموافق 20 ـ 25 مايو 2024م، وذلك في مجمع النور مول بمنطقة المدينة المنورة.
وتستعرض "الداخلية" لزوار المعرض، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، ومبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تنفذها للمرة السادسة في (11) مطاراً في (7) دول هذا العام (1445 هـ/ 2024 م)، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية.
يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة المدينة المنورة وقطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.