"وزير النقل": إطلاق حافلات الرياض إضافة مهمة إلى نشاط النقل العام

بارك وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر؛ إطلاق المرحلة الأولى من خدمة #حافلات_الرياض ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض.
واعتبر الجاسر؛ أن تلك المرحلة تمثل إضافة مهمة في نشاط النقل العام، حيث تتيح لسكان المدينة وزوّارها خيارات تنقل جديدة وآمنة وصديقة للبيئة، كما تعزّز من جودة الحياة، وتسهم في تسهيل الحركة المرورية.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قد أعلنت إطلاق المرحلة الأولى من خدمة «حافلات الرياض»، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مساراً ضمن مسارات شبكة «حافلات الرياض» البالغ إجماليها 86 مساراً.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «حافلات الرياض» الذي تم تطويره كأحد المشاريع الإستراتيجية الهادفة لخدمة احتياجات التنقل في المدينة، وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام، وتعزيز ترابط أجزاء العاصمة، ورفع مستوى جودة الحياة لسكانها ولزوّارها، سوف تتلوه بالتدريج مراحل تشغيل الخدمة تباعاً والبالغة خمس مراحل.
وأشارت إلى أن شبكة «حافلات الرياض» يبلغ مجموع أطوالها بعد تشغيل المراحل الخمس 1900 كيلو متر، وإجمالي عدد الحافلات سيزيد على 800 حافلة، وستعمل عبر 86 مساراً تخدم الركاب عبر أكثر من 2900 محطة ونقطة توقف.