"وزير النقل": إطلاق حافلات الرياض إضافة مهمة إلى نشاط النقل العام

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قد أعلنت إطلاق المرحلة الأولى من خدمة «حافلات الرياض»، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مساراً ضمن مسارات شبكة «حافلات الرياض» البالغ إجماليها 86 مساراً.