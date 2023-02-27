محليات

"الأمن العام": أحكام نظام كاميرات المراقبة تُطبق بالمستودعات والمؤسسات المالية

تشمل أيضًا أماكن الأنشطة الاقتصادية.. البنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال
"الأمن العام": أحكام نظام كاميرات المراقبة تُطبق بالمستودعات والمؤسسات المالية
سبق
سبق

نوّه الأمن العام، اليوم، بأن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على المستودعات التجارية والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.

وأشار الأمن العام إلى أن أحكام النظام تطبق كذلك على أماكن الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت، في وقت سابق، أن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تطبّق في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدّسة.

وأوضحت الوزارة أن أحكام النظام تطبّق كذلك على مستوى المساجد والجوامع، كما ستشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

الأمن العام
كاميرات المراقبة

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