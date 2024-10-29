خلال ترحيبه بلواء مصري.. عميد سعودي يثير الإعجاب بفصاحته وبلاغته

وأكد الضابط السعودي في كلمته أن الفعالية التي تُقام في أكاديمية ناصر العسكرية تدعم التآلف والمحبة والتآخي بين الزملاء العرب، قبل أن يصحب الضابط المصري في جولة تعريفية في الخيمة السعودية.