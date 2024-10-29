خلال ترحيبه بلواء مصري.. عميد سعودي يثير الإعجاب بفصاحته وبلاغته
نال عميد سعودي الثناء والإشادة بعد تداوُل كثيف لمقطع فيديو، أظهر فيه فصاحة وبلاغة وتميزًا في إلقائه أثناء ترحيبه بلواء مصري، خلال مشاركته في فعالية أقيمت في أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا في العاصمة المصرية القاهرة.
ورحَّب العميد الركن دكتور الحبابي بن مبارك باللواء المصري بطريقة أثارت الإعجاب، وأبانت عن خطيب مفوَّه، نقل صورة رائعة عن الضباط السعوديين، وعكس بها العلاقات المميزة التي تجمع البلدَيْن على مستوى القيادة والشعب.
وأبدى "الحبابي" في كلمته الترحيبية العفوية سعادته بالوجود في مصر مقدمًا الترحيب باسم السعودية "بلاد الملوك ومهبط الوحي والكعبة وبيت النبي".
وأكد الضابط السعودي في كلمته أن الفعالية التي تُقام في أكاديمية ناصر العسكرية تدعم التآلف والمحبة والتآخي بين الزملاء العرب، قبل أن يصحب الضابط المصري في جولة تعريفية في الخيمة السعودية.