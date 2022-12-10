شاهد.. "أمطار الفجر والليلة" تسيل أودية شمال الرياض ومحافظاتها ومراكزها

هطلت أمطار متواصلة منذ منتصف الليل على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء، وثادق، وضرماء، وشقراء، ومرات، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وسدير، والأرطاوية، والمراكز التابعة لها، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.