شاهد.. "أمطار الفجر والليلة" تسيل أودية شمال الرياض ومحافظاتها ومراكزها

هطلت أمطار متواصلة منذ منتصف الليل على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: حريملاء، وثادق، وضرماء، وشقراء، ومرات، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وسدير، والأرطاوية، والمراكز التابعة لها، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
وعقب الأمطار التي هطلت ليلة أمس وفجر اليوم على شمال مدينة الرياض؛ جرت أودية الرمحية والحفنة والعتش والطيري والطوقي ومحارق وقري.
وهطلت أمطار غزيرة على محافظة مرات، شملت مركز ثرمداء وأثيثية ولبخة وحويتة وأم سليم، وجرت على إثرها بعض الأودية والشعاب كوادي مرات والقلتة، ووادي النخيل جنوب مرات والمتجه لثرمداء، كما هطلت أمطار متفرقة على حريملاء والقرينة وملهم وثادق وضرماء والبرة، وجرى على إثرها واديا عبيثران ورويغب.
وتواصل هطول الأمطار على سدير والمجمعة والأرطاوية، وجرى إثرها وادي وراط جنوب سدير، وأودية الشوكي والطيري وبوضا والجنوبي، وشعيب الأرطاوي وشعيب السحيمي وشعيب حويمضة شمال شرق المجمعة.
كما جرت شعاب وادي المشقر جنوب غرب المجمعة، وهطلت أمطار على الغاط والزلفي؛ وسالت على إثرها الأودية والشعاب؛ إذ تدفّقت المياه في روضة السبلة شرق الزلفي.
وشملت أمطار "الفجرية" بمحافظة شقراء مراكز: أشيقر والقصب والوقف وغسلة والدهنة والمشاش والجريفة والصوح والفرعة والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.
وجرت أودية العشرة والريمة والغدير والخليف في شقراء، وأودية العنبري والمسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي المنحنى شمال مركز أشيقر، كما جرى وادي القموص بالداهنة، وأودية الحريق وغالة غلغل وابا السروح بمركز الحريق.