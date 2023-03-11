ببرنامج ريادي موسع.. "بيبان 23" يستأنف فعاليات يومه الثالث

يستأنف ملتقى بيبان 23، نشاطه لليوم الثالث عبر مجموعة من ورش العمل والجلسات الريادية الهادفة إلى تحفيز وصقل مهارات رواد الأعمال، من خلال منظومة برامج متخصصة في رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، إلى جانب دعم أصحاب الأفكار لإطلاق مشاريعهم.
وسيتضمن المسرح الرئيسي جلسةً حوارية حول التمويل واستقطاب الموهبة، وجلسة حوارية عن كيفية مساهمة التقنية في التغيير الجذري في الخدمات المالية، وجلسة حوارية تتناول التوسع في التصدير وكيفية استفادة الشركات الناشئة منها.
وسيشهد اليومَ مسرحُ باب التجارة الإلكترونية عددًا من الجلسات؛ منها "دور الذكاء الاصطناعي في تغيير مشهد التجارة الإلكترونية"، وجلسة بعنوان "خبرة الناس في الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجلسة بعنوان "أثر التجارة الإلكترونية على الاستدامة"، وجلسة بعنوان "دور التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل التجارة الإلكترونية"، وجلسة بعنوان "التقنية المالية الإسلامية ودورها في نمو التجارة الإلكترونية"، وجلسة بعنوان "عوامل نجاح التجارة الإلكترونية".
وسيستضيف مسرح بيبان talks مجموعة من الجلسات الحوارية؛ مثل "سياحة المغامرات في المملكة العربية السعودية"، و"إدارة مسرعة ناجحة للشركات الناشئة"، و"تحليل البيانات ومستقبل الرياضة"، و"لمحة عن اللياقة البدنية للمرأة في المملكة العربية السعودية"، و"تمكين الجيل القادم ليكون أكثر استدامة"، و"مستقبل مسرعات الأعمال"، و"الدور القيادي للجامعات في دعم منظومة ريادة الأعمال".
ويشهد الملتقى كذلك مراحل تصفيات نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الاستشارية التي يقدّمها مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وحفل التخرج لبرنامج شركة HRD Antwerp.
يُذكر أن ملتقى "بيبان 23" يحظى بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليميًّا ودوليًّا، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.