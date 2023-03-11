ببرنامج ريادي موسع.. "بيبان 23" يستأنف فعاليات يومه الثالث

وسيستضيف مسرح بيبان talks مجموعة من الجلسات الحوارية؛ مثل "سياحة المغامرات في المملكة العربية السعودية"، و"إدارة مسرعة ناجحة للشركات الناشئة"، و"تحليل البيانات ومستقبل الرياضة"، و"لمحة عن اللياقة البدنية للمرأة في المملكة العربية السعودية"، و"تمكين الجيل القادم ليكون أكثر استدامة"، و"مستقبل مسرعات الأعمال"، و"الدور القيادي للجامعات في دعم منظومة ريادة الأعمال".