"مجلس علماء إندونيسيا" يمنح "آل الشيخ" وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى للشخصية المؤثرة

وأعرب رئيس مجلس العلماء في مدينة بالي عن اعتزازه بتقديم وسام مجلس العلماء بالجمهورية نيابة عن رئيس المجلس بجمهورية إندونيسيا، الذي يخدم عموم المسلمين في إندونيسيا تقديرًا وعرفانًا بالدور المميز الذي يقوم به الوزير "آل الشيخ"، وفق رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والاعتدال، سائلًا الله له مزيدًا من التوفيق والسداد.