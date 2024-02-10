"السديس" يثني على مشاريع "مؤسسة عبدالله الشريع" الدينية والخيرية

وأكد السديس على أهمية الخدمات التي تقوم بها المؤسسة في الأعمال الخيرية وتحقيق تكافل المجتمع وترابطه، منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الخيرية في بناء المجتمعات، وتعزيز أثرها على الحياة الاجتماعية.