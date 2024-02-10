"السديس" يثني على مشاريع "مؤسسة عبدالله الشريع" الدينية والخيرية

زار رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مؤسسة عبدالله الشريع الخيرية بمحافظة حفر الباطن، حيث اطلع "السديس" على مشاريع المؤسسة وأثنى على جهودها الدينية والخيرية.
وأكد السديس على أهمية الخدمات التي تقوم بها المؤسسة في الأعمال الخيرية وتحقيق تكافل المجتمع وترابطه، منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الخيرية في بناء المجتمعات، وتعزيز أثرها على الحياة الاجتماعية.
وأشاد الشيخ "السديس" بالدور الرائد لمؤسسة الشريع الخيرية في تقديم الخدمات والأعمال الخيرية ومساهمتها الكبيرة في رفع الوعي لدى المجتمع.