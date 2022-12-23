مكة تشهد أمطارًا غزيرة صباح اليوم أدت لجرف المركبات في حي العتيبية

كما قال مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة: حفاظًا على سلامتكم نرجو عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار.