مكة تشهد أمطارًا غزيرة صباح اليوم أدت لجرف المركبات في حي العتيبية
شهدت مكة، المكرمة صباح اليوم، هطول أمطار غزيرة شملت معظم الأحياء تسببت في جرف عدد كبير من المركبات كان النصيب الأكبر من شارع العتيبية والجزائر .
وباشرت أمانة العاصمة المقدسة سحب تجمعات المياه وإزالة آثارها والأشجار المتساقطة من بعض المواقع نتيجة الرياح الشديدة والحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة والمتوقع استمرارها وفق التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهاً اليوم الجمعة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على منطقة مكة المكرمة.
كما قال مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة: حفاظًا على سلامتكم نرجو عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار.