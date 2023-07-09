"أمانة جدة" تهيئ الشواطئ والحدائق والساحات لاستقبال المتنزهين خلال الإجازة الصيفية

وأوضحت الأمانة أنها تعمل على تكثيف جهودها الميدانية لخدمة المتنزهين وزوار المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد الكورنيش، والتي تشمل أعمال الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية.