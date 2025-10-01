تستضيفه المملكة في مدينة العُلا .. وزير الخارجية يشارك في افتتاح اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في افتتاح اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، الذي تستضيفه المملكة في مدينة العُلا.
ويتطرق الاجتماع إلى العديد من التحديات الأمنية الراهنة، واستكشاف مسارات الحلول للقضايا الإقليمية والدولية، ويناقش مختلف الملفات العالمية، ومن أبرزها التطورات في قطاع غزة وقضايا الأمن الغذائي العالمي وأمن المناخ والطاقة والجهود المبذولة بشأنها.
ويشارك في المؤتمر ما يقارب 100 شخصية رفيعة المستوى؛ لمناقشة التحديات الراهنة في السياسات الخارجية والأمنية.
وتأتي استضافة المملكة للمؤتمر، تأكيدًا لالتزامها بمبدأ الحوار الدولي وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس دعمها للتواصل الحضاري، واستضافة المؤتمرات والمنصات في هذا الصدد.
حضر الاجتماع الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، و نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسيات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود.