"خالد بن سلمان" يرعى حفل تخريج الدفعة 21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

حضر الحفل: الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، و الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، و مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، و مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.