أسطول إسعافي أرضي وجوي.. "الهلال الأحمر" ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور يوسف الصفيان إن الهيئة تشارك في حج هذا العام ضمن رؤية ورسالة المملكة ٢٠٣٠م وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن في مواسم الحج وتحت شعار "يسر وطمأنينة" بأكثر من ٢٥٤٠ من الكوادر الطبية الإسعافية والإدارية، ما بين أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف وطب الطوارئ، موزعين على ٩٨ مركزًا إسعافيًا في المنافذ وطرق الحاج والعاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة. كما تستعين الهيئة بنخبة من القوى البشرية الإدارية لرفع الجاهزية والتخطيط وتقديم الدعم اللوجستي لضمان الاستدامة التشغيلية للخدمة الإسعافية.