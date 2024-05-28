أسطول إسعافي أرضي وجوي.. "الهلال الأحمر" ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن

أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1445هـ، بتسخير جميع إمكانياتها من القوى البشرية وأسطول خدماتها الإسعافية الأرضية والجوية، المتمثلة بسيارات الإسعاف وعربات الكوارث والاستجابة السريعة، إضافة لطائرات الإسعاف الجوي والدراجات النارية وعربات الغولف المدعمة للعملية الإسعافية الميدانية وتوظيف الجوانب التقنية في عملها الإسعافي لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور يوسف الصفيان إن الهيئة تشارك في حج هذا العام ضمن رؤية ورسالة المملكة ٢٠٣٠م وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن في مواسم الحج وتحت شعار "يسر وطمأنينة" بأكثر من ٢٥٤٠ من الكوادر الطبية الإسعافية والإدارية، ما بين أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف وطب الطوارئ، موزعين على ٩٨ مركزًا إسعافيًا في المنافذ وطرق الحاج والعاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة. كما تستعين الهيئة بنخبة من القوى البشرية الإدارية لرفع الجاهزية والتخطيط وتقديم الدعم اللوجستي لضمان الاستدامة التشغيلية للخدمة الإسعافية.
وأضاف الصفيان، تدعم الهيئة قواتها البشرية من العاملين في الميدان بأكثر من ٦٩٤ من أسطولها الإسعافي والذي يتكون من ٣٢٠ سيارة إسعاف و١٣ سيارة استجابة متقدمة و٧ طائرات إسعاف جوي وطائرتي إخلاء طبي و١٥ دراجة نارية و ١٥٠ عربات قولف، و١٥٠ سكوتر كهربائي، إضافة إلى ٢٧ دراجة كهربائية وعشر باصات إسعافية، وسيارات خدمة لدعم العمل الإسعافي والإداري خلال مهمة حج هذا العام.
وأكمل، يعمل مع الهيئة هذا العام أكثر من ٩٦ من العاملين في الترحيل الطبي بالعاصمة المقدسة، وتواجد مترجمين بعدة لغات لدعم استقبال وترحيل البلاغات الإسعافية تتناسب مع الحالات الشائعة في مواسم الحج وتقديم التعليمات ما قبل وصول الفرق الإسعافية لزيادة فرص النجاة وتحسين جودة الحياة من خلال الاستجابة السريعة للمستجيب الأول.
ودعمت هيئة الهلال الأحمر السعودي أعمال الحج بأكثر من ٥٩٥ متطوعًا يعملون تحت مظلة الفريق التطوعي في مختلف التخصصات الطبية والإسعافية، وتتمثل مشاركتهم في دعم تقديم الخدمات الإسعافية في مختلف المواقع والعمل على توعية وتثقيف الحجاج على أهم الطرق الوقائية من الأمراض والإصابات.
وأكد الصفيان أن الهيئة وضعت كافة طاقاتها وإمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج عبر تقديم أفضل الخدمات الإسعافية للحجاج والمشاركين من خلال انتشار الفرق الإسعافية وضمان الوصول للحالات الإسعافية في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن العمل على تجهيز برنامج الحج يبدأ منذ انتهاء موسم حج الماضي للاستفادة من التجارب وضمان رفع جودة الخدمة المقدمة من خلال التكامل مع الجهات الأخرى في رفع الجاهزية وعمل الفرضيات والتعاون في تقديم الاستجابة للحجاج يتوافق مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة.