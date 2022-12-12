شاهد.. أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء "إنجاد" ويتسلم تقريرها السنوي

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ عمران السبيعي، يرافقه أعضاء الجمعية، الذين قدّموا للأمير التقرير السنوي للجمعية.
وثمّن أمير المنطقة دور الجمعيات التطوعية وما تُقدمه من دعم ومساندة لأعمال الإنقاذ تحت إشراف الجهات المختصة وبشكل منظم واحترافي، وقال: "رؤية الوطن الطموحة 2030 أكدت دعم أعمال التطوع في جميع المجالات، وشباب الوطن يقومون بأدوار تطوعية كبيرة ومنها مساندة الجهات الرسمية في عمليات البحث والإنقاذ، وهذا جهد مقدّر من الجميع، وثقافة نتطلع لنشرها بين أوساط الشباب ليساهموا في دعم الجهود وخدمة وطنهم بمشيئة الله".
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد، أن فِرَق الجمعية تَلَقّت ما يقارب خمسين ألف بلاغ وتمت مباشرتها وتنوعت بين بلاغات مفقودين وسيارات عالقة في الرمال والعديد من البلاغات الأخرى؛ حيث يساهم أعضاء الفِرَق البالغ عددهم 6000 متطوع في دعم جهود الإنقاذ، وقد خصص الرقم الموحد (920018911) لتلقي البلاغات وتقديم المساعدة.
وقدّم "السبيعي" شكره لأمير المنطقة على استقبال أعضاء الجمعية والاستماع لتوجيهات الأمير التي ستساهم في تطوير العمل بالجمعية.