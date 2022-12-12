شاهد.. أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء "إنجاد" ويتسلم تقريرها السنوي

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاد، أن فِرَق الجمعية تَلَقّت ما يقارب خمسين ألف بلاغ وتمت مباشرتها وتنوعت بين بلاغات مفقودين وسيارات عالقة في الرمال والعديد من البلاغات الأخرى؛ حيث يساهم أعضاء الفِرَق البالغ عددهم 6000 متطوع في دعم جهود الإنقاذ، وقد خصص الرقم الموحد (920018911) لتلقي البلاغات وتقديم المساعدة.