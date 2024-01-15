مكة المكرّمة.. "النور التخصصي" يسجل أكثر من 63 ألف عملية غسيل كلوي خلال 2023م

تفصيلاً؛ استقبل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة 666.290 ألف مراجع من المواطنين والمقيمين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام خلال عام 2023م، وتم تنويم 25403 مرضى في الأقسام الداخلية، وتنفيذ 63218 عملية غسيل كلوي، كما أُجريت 1764 عملية منظار و854 عملية قسطرة تداخلية.