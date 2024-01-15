مكة المكرّمة.. "النور التخصصي" يسجل أكثر من 63 ألف عملية غسيل كلوي خلال 2023م

أظهرت إحصائيات التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ عن إجراء أكثر من 63 ألف عملية غسيل كلوي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة خلال عام 2023م.
تفصيلاً؛ استقبل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة 666.290 ألف مراجع من المواطنين والمقيمين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام خلال عام 2023م، وتم تنويم 25403 مرضى في الأقسام الداخلية، وتنفيذ 63218 عملية غسيل كلوي، كما أُجريت 1764 عملية منظار و854 عملية قسطرة تداخلية.
وأضافت الإحصاءات أن مراجعي العيادات بلغوا 467068 مراجع وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 199222 مراجعاً وتم إجراء 140705 عمليات جراحية.
وأكد تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أنه وفق الخطط الإستراتيجية تنفذ المستشفى خطتها خلال العام والتي تركز على دعم كافة الأقسام والعيادات بالكوادر الطبية المتخصصة وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة - رعاها الله- من عناية واهتمام بالمواطنين والمقيمين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.