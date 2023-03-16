37% مشاركة السعوديات.. "قفزة المملكة الاقتصادية" تعرضها "المطيري" في"WEF"

وبيّنت "المطيري" أن أعداد المشروعات العملاقة التي تُنَفّذ في المملكة، وأحجام قيم الاستثمارات، وتنامي المستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية؛ يؤكد نجاح الإصلاحات، وأثرها الإيجابي الذي يتخطى المستوى المحلي إلى العالمي، كما تحدثت عن الأدوار التي يؤديها المركز الوطني للتنافسية، ومنها تطوير بيئة الأعمال في المملكة لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، إلى جانب الإسهام بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال بحصر وحل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.