شاهد.. موقف عفوي لمسنّ في حائل خلال استقبال وفد إعلامي سياحي

واعتذر "المسمار" للمسنّ عبيدان الصلعاء الشمري، بأنهم لا يرتدون الشماغ والزي الرسمي بحكم جولتهم الميدانية التي تطلبت ذلك في المتنزهات البرية؛ وذلك تقديرًا من "المسمار" للمسنّ وأولاده ولمجلسه، فما كان من "الصلعاء" إلا أن ردّ بـ"وحلواه" ونزع المسن شماغه وعقاله تضامنًا مع الفريق وتقديرًا لجهودهم في نشر سياحة المنطقة، وما كان من "المسمار" إلا أن قبّل رأس المسن تقديرًا له على موقفه.