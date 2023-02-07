شاهد.. موقف عفوي لمسنّ في حائل خلال استقبال وفد إعلامي سياحي

في موقف عفوي أثناء جولة مشاهير السناب شات على مستوى الخليج على المواقع السياحية في منطقة حائل؛ اعتذر منسق الجولة ماجد البركة المسمار لأحد كبار السن عند دعوة الأخير لهم لتناول واجبهم في منزله.
واعتذر "المسمار" للمسنّ عبيدان الصلعاء الشمري، بأنهم لا يرتدون الشماغ والزي الرسمي بحكم جولتهم الميدانية التي تطلبت ذلك في المتنزهات البرية؛ وذلك تقديرًا من "المسمار" للمسنّ وأولاده ولمجلسه، فما كان من "الصلعاء" إلا أن ردّ بـ"وحلواه" ونزع المسن شماغه وعقاله تضامنًا مع الفريق وتقديرًا لجهودهم في نشر سياحة المنطقة، وما كان من "المسمار" إلا أن قبّل رأس المسن تقديرًا له على موقفه.
اللقطة العفوية لاقت استحسان رواد التواصل الاجتماعي المختلفة، وانتشرت من خلال تلك القنوات، في مشهد يدل على تقدير المسن لجهود الفريق، وفي مشهد آخر لتقدير أفراد الفريق للمسن.
وكان وفد إعلامي من دول الخليج ومصر قد تجوّل بمنطقة حائل على مدى ثلاثة أيام، وذلك بتنسيق من "المسمار" المهتم بإبراز السياحة الحائلية للعالم.