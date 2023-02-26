إيداع 921 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر فبراير

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع أكثر من 921 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر فبراير 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.