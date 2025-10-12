مركز الملك سلمان يُجري 100 عملية قوقعة بدمشق.. ويختتم مشروع الأطراف بهاتاي لـ285 مستفيدًا

وفي سياق متصل، اختتم المركز المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في ولاية هاتاي بجمهورية تركيا، الذي أقيم خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2025م، بمشاركة (15) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، ضمن برنامج "حياة" التطوعي السعودي لدعم منكوبي الزلازل في تركيا وسوريا.