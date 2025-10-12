مركز الملك سلمان يُجري 100 عملية قوقعة بدمشق.. ويختتم مشروع الأطراف بهاتاي لـ285 مستفيدًا

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر 2025م.
وتمكّن الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز من فحص (131) حالة، وإجراء (100) عملية لزراعة القوقعة السمعية، تكللت جميعها بالنجاح التام – ولله الحمد –، وذلك ضمن جهود المركز في دعم القطاع الصحي بالدول ذات الاحتياج.
وفي سياق متصل، اختتم المركز المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في ولاية هاتاي بجمهورية تركيا، الذي أقيم خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2025م، بمشاركة (15) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، ضمن برنامج "حياة" التطوعي السعودي لدعم منكوبي الزلازل في تركيا وسوريا.
وخلال الحملة، قدم الفريق الطبي (147) جلسة علاج طبيعي، وركّب (48) طرفًا صناعيًا، إلى جانب (90) جبيرة تقويمية مصنّعة، استفاد منها (285) فردًا من الفئات المحتاجة.
وتأتي هذه المشاريع ضمن سلسلة من المبادرات الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، ومساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية.