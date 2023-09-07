"صدارة" تفوز بجائزة "جيبكا" في فئة "الحماية البيئية المستدامة"

كرّم الاتحادُ الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، اليوم الخميس؛ شركةَ "صدارة" للكيميائيات؛ لالتزامها بحماية البيئة.
جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز في الرعاية المسؤولة، في نسختها الثالثة، بفندق ريتز كارلتون، في مملكة البحرين.
وحصلت "صدارة" على الجائزة في فئة الحماية البيئية المستدامة، التي تشمل الشركات التي قدمت مساهمات كبيرة في حماية البيئة واستدامتها. واستعرض التقديم تطبيق "صدارة" للممارسات المبتكرة والمستدامة في مجال توليد الطاقة وتوزيعها واستهلاكها، التي تظهر خلال عمليات استعادة الحرارة المهدرة.
وأعرب المدير التنفيذي للبيئة والصحة والسلامة والأمن في شركة "صدارة" المهندس وائل العسيلان، عن اعتزازه بهذا الفوز، والدور الفعّال لفريق العمل في ذلك.
وقال "العسيلان": إن هذا الفوز لم يكن ليتحقّق لولا الدعم الذي لا يقدر بثمن من فريق العمليات بأكمله، موضحًا أن الفوز بجوائز من هذا النوع يعكس سعي "صدارة" الدؤوب لتحقيق التميز العالمي، ويبرز جهودها الدؤوبة لتعزيز مستقبل مستدام.
ولفت "العسيلان" إلى قيام فريق الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة بقيادة سلامة الظفيري، بدور حاسم لتحقيق هذا الإنجاز.
وتعمل "صدارة" باستمرار في إطار اعتمادها كشركة رعاية مسؤولة بموجب أنظمة إدارة البيئة: RC 14001 ، وISO 14001 العام 2019م، على حماية البيئة التي تأتي على رأس أولوياتها.
كما أصبحت في العام 2021م أول شركة في دول مجلس التعاون الخليجي تحصل على شهادة عملية المسح الشامل؛ للحدّ من هدر نفايات البلاستيك "OCS" من "جيبكا".
وتلتزم "صدارة" بمعالجة القضايا العالمية المهمة؛ مثل: تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ حيث حقّقت الشركة في العام 2022م نتائج مبهرة في خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة، بنسبة 2.8% مقارنة بعام 2021م، وكذلك خفض كثافة الطاقة بنسبة 3% بدءًا من 2021م.
وحقّقت زيادة ملحوظة بنسبة 1.5% في استخدام المواد المدخلة المعاد تدويرها مقارنة بالعام السابق.
ونجحت الشركة في الحفاظ على معدل تسرب للحبيبات البلاستيكية من أنظمتها إلى البيئة بمعدل 0.4% لعامين متتاليين.
وفي مجال حماية البيئة حصلت شركة "صدارة" للكيميائيات، على العديد من الجوائز في 2022م، من بينها جائزة الهيئة الملكية بالجبيل للبيئة في فئة أفضل شركة في المبادرات البيئية، والجائزة الذهبية للصحة والسلامة المهنية، من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث "RoSPA"، والجائزة الفضية لأفضل تحسن في أداء السلامة في جوائز رئيس "أرامكو" السعودية للتميز، والمستوى الفضي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة لمنشآت الإنتاج الكبيرة بالقطاع الخاص.
بالإضافة إلى جائزة أرامكو للتقنية والتميز الرقمي في القطاع الكيميائي عن جهودها في منصة أتمتة العمليات التجارية المبتكرة.
وتواصل "صدارة" التزامها المستمرّ بتحقيق الاستدامة والريادة في مجال سلامة البيئة وممارسات التصنيع المسؤولة للمواد الكيميائية.