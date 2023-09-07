"صدارة" تفوز بجائزة "جيبكا" في فئة "الحماية البيئية المستدامة"

وفي مجال حماية البيئة حصلت شركة "صدارة" للكيميائيات، على العديد من الجوائز في 2022م، من بينها جائزة الهيئة الملكية بالجبيل للبيئة في فئة أفضل شركة في المبادرات البيئية، والجائزة الذهبية للصحة والسلامة المهنية، من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث "RoSPA"، والجائزة الفضية لأفضل تحسن في أداء السلامة في جوائز رئيس "أرامكو" السعودية للتميز، والمستوى الفضي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة لمنشآت الإنتاج الكبيرة بالقطاع الخاص.