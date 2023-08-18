بمنظومة خدمات.. جامعة الملك خالد تكمل استعداداتها لاستقبال ستين ألف طالب وطالبة

أكملت جامعة الملك خالد استعداداتها لاستقبال طلابها وطالباتها مع مطلع الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ، والذين يبلغ عددهم نحو ستين ألف طالب وطالبة بجميع مقرّات الجامعة، وفي مختلف الدرجات العلمية.
وفي هذا الإطار تابع رئيسُ جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، جاهزيةَ الكليات ومختلف وحدات الجامعة لاستقبال الطلاب والطالبات؛ حيث رحّب السلمي بطلاب وطالبات الجامعة وأعضاء وعضوات هيئة التدريس، مهنئًا الجميعَ بانطلاق العام الجامعي.
وشدّد الدكتور السلمي على أهمية تفعيل الإرشاد الأكاديمي مع أول يوم دراسي، وضرورة استقبال الطلاب والطالبات وتذليل ما يقابلهم من تحديات، سواء في مجال تسجيل الجداول الدراسية أو غيرها، وتوفير الخدمات والبيئة الدراسية المناسبة والمحفزة على العطاء والإبداع.
يأتي هذا فيما سيشهد "السلمي" انطلاق برامج حفل استقبال الطلاب المستجدّين والبالغ عددهم نحو 15 ألف طالب وطالبة؛ حيث تستمرّ برامج الحفل الذي تنظّمه عمادة شؤون الطلاب لمدة 3 أيام. وفي هذا السياق بثّت عمادتا القبول والتسجيل والدراسات العليا بالجامعة الجداول الدراسية لجميع الطلاب والطالبات قبل بداية الفصل؛ لضمان بدء العام الجامعي مع أول يوم دراسي.
كما تمّ توجيه جميع الكليات بأهمية إطلاع الطلاب والطالبات على لوائح وأنظمة الجامعة وحقوقهم وواجباتهم، ومهارات التعامل مع التعلم الإلكتروني والاستفادة من مختلف الخدمات والإمكانات التي توفرها الجامعة.
يذكر أن الجامعة أعلنت مؤخرًا أن الدراسة ستكون بنظام الفصلين الدراسيين.