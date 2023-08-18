بمنظومة خدمات.. جامعة الملك خالد تكمل استعداداتها لاستقبال ستين ألف طالب وطالبة

وشدّد الدكتور السلمي على أهمية تفعيل الإرشاد الأكاديمي مع أول يوم دراسي، وضرورة استقبال الطلاب والطالبات وتذليل ما يقابلهم من تحديات، سواء في مجال تسجيل الجداول الدراسية أو غيرها، وتوفير الخدمات والبيئة الدراسية المناسبة والمحفزة على العطاء والإبداع.