تكريم عبدالله الحربي رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار في المملكة بوسام الشرف

وعلى هامش المؤتمر أقيم حفل توزيع جوائز التميز العقاري العالمية بسنغافورة، كما شهد المؤتمر اجتماعًا لمناقشة أهم المعايير والفئات لجائزة التميز العقاري التي أعلن عنها في المملكة العربية السعودية خلال القمة العالمية لقادة العقار في ديسمبر ٢٠٢٣ في مدينة الرياض؛ حيث سيتم الإعلان عن تفاصيلها وفروعها وآلية المشاركة فيها في الفترة القادمة؛ حيث سيتمكن الفائزون في الجوائز من الترشح للمشاركة في جائزة التميز العقاري العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للعقار من خلال مكتبه في السعودية والذي تم افتتاحه مؤخرًا في العاصمة الرياض واستطاع خلال فترة وجيزة تقديم عدد من المبادرات في المجال الإعلامي ومجال تطوير القيادات؛ تم على أساسها تكريم المكتب ضمن فعاليات مؤتمر سنغافورة. وشهدت قمة الرياض أيضًا إطلاق برنامج أكسفورد لمستقبل العقار، من جامعة أكسفورد البريطانية العريقة؛ وذلك بالشراكة مع "عين الرياض" و"منتدى مستقبل العقار"، والاتحاد العالمي للعقار.