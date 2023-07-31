شاهد وادي لجب.. هنا أعجوبة طبيعية تنتظر تطويرًا سياحيًا ومعايير للسلامة

وشهد وادي لجب عددًا من حالات الغرق مؤخرًا، سقطوا ضحية المستنقعات الطينية التي تتسع بفعل جريان المياه بعد الهطولات، ويكون بعضهم لا يجيد السباحة؛ ويقترح مهتمون برفع مستوى السلامة داخل الوادي، عبر توفير أدوات السلامة في كافة الموقع التي تتطلب السباحة ومنع المجازفة دون دراية، مشيرين إلى أهمية توفيرها بشكل سريع تزامنًا مع الموسم واعتدال الأجواء خلال الفترة القادمة.