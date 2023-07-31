شاهد وادي لجب.. هنا أعجوبة طبيعية تنتظر تطويرًا سياحيًا ومعايير للسلامة

يتميز وادي لجب في محافظة الريث بكونه أحد أجمل الأودية التي يمكن زيارتها والاستمتاع فيها بجمال الطبيعة والتسلق واعتدال الطقس وجريان المياه الدائم، وهو شق صخري ضخم يقسم جبل القهر إلى قسمين.
ويستهدف زواره القيام بمغامرات طبيعية من أجل الوصول لموقع الشلال داخل الشق الصخري، بالإضافة إلى الأشجار المعلقة على جنبات الوادي، ولكن لخطورة هذا الوادي كثيرًا ما تنصح الأجهزة المختصة بمغادرة الوادي فور توافد السحب الماطرة على الجبال المحيطة لسرعة جريان الشلالات والوادي، ولكن ليس هذا الخطر الوحيد الذي يحدِق بزوار الوادي خصوصًا القادمين من بيئات بعيدة فيقع عدد منهم ضحية المستنقعات الطينية.
وشهد وادي لجب عددًا من حالات الغرق مؤخرًا، سقطوا ضحية المستنقعات الطينية التي تتسع بفعل جريان المياه بعد الهطولات، ويكون بعضهم لا يجيد السباحة؛ ويقترح مهتمون برفع مستوى السلامة داخل الوادي، عبر توفير أدوات السلامة في كافة الموقع التي تتطلب السباحة ومنع المجازفة دون دراية، مشيرين إلى أهمية توفيرها بشكل سريع تزامنًا مع الموسم واعتدال الأجواء خلال الفترة القادمة.
وأشار المهتمون إلى أن تطوير وادي لجب من الجانب السياحي سيحوله لوجهة عالمية؛ نظرًا لما يتميز به من طبيعة مميزة عن مختلف الأودية في المملكة، حيث كانت قد ظهرت مقترحات وتصاميم سياحية في وقت سابق؛ من ضمنها سلالم للمشاة وجسور وغيرها، لكنها لم ترَ النورحتى وقتنا الحاضر.