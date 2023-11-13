"شيء لم يعيشوه من قبل".. روايات السائحين الأجانب تكشف سحر وادي الديسة وأسراره

وأكد السائحان بفيك إنديانا القادم من إسبانيا وجو تتريش القادم من سويسرا أنهما أمضيا معًا في منطقة الديسة التي جمعتهما على اختلاف أعراقهما؛ وقتًا ممتعًا ومليئًا بالتجارب التي لا تُنسى، حيث تعرفا على تشكيلات طبوغرافية وتضاريس لم يكونا قد زاراها أو سمعا عنها من قبل، مؤكدين في ذات الوقت أنهما سيعودان إلى الأماكن التي زاراها مرة أخرى؛ لما وجدا فيها من ترحيب كبير وجمال في الطبيعة التي فاقت ما كانا يتوقعان أو سمعا عنها.