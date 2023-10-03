"صحة الرياض" توضح الحقوق الواجبة للمريض في مراكز الرعاية الأولية

وتابعت في "إنفوجرافيك" على حسابها في منصة "إكس"، أنه لا يسمح بوجود مَن ليست له علاقة في أثناء الكشف الطبي على المريض، مع ضرورة قيام الطبيب المعالج بشرح الحالة الطبية باللغة والطريقة التي يفهمها المريض، وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغة المريض.