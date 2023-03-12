شاهد من "مكة تجمعنا 23": "الإسكافي" يخطف أنظار رواد الفعالية

ومن فعالية "مكة تجمعنا 2023" التي جذب فيها الخراز الأنظار، يقول الخراز مصطفى بخش الذي يعمل بمهنة الخرازة لأكثر من ٣٥ سنة: إن عملية خرازة الأحذية تمرّ بعدة مراحل تبدأ بالدباغة بشعر والتي تُستخدم للزينة مثل زينة البيوت أو الخيام، أو بدون شعر وهي التي يُصنع منها الأحذية والأحزمة والشنط وقرب الماء، ثم تأتي مرحلة صناعة الأحذية التي تتكون من "الدعسة والأصبع والمشط والأحزمة"؛ مبينًا أن العمل في صناعتها يختلف في المدة وقد تصل إلى أربعة أشهر.