شاهد من "مكة تجمعنا 23": "الإسكافي" يخطف أنظار رواد الفعالية

تُعد مهنة الخراز أو ما يسمى الإسكافي، من المهن الاختصاصية في صناعة المنتجات الجلدية والأحذية والقرب التي تُحفظ فيها السوائل بأنواعها ومنتجات أخرى تستخدم لأغراض عديدة في الحياة اليومية، ويستخدم الخراز أنواع الجلود المختلفة كجلود الماعز والأغنام والبقر والجمال التي يصلح كل منها لصناعة أنواع معينة من المنتجات؛ حيث يشتهر بدقة العمل والمهارة الفائقة في هذه الحرفة، وتتميز منتجاته بالجودة العالية وجمال المنظر.
ومن فعالية "مكة تجمعنا 2023" التي جذب فيها الخراز الأنظار، يقول الخراز مصطفى بخش الذي يعمل بمهنة الخرازة لأكثر من ٣٥ سنة: إن عملية خرازة الأحذية تمرّ بعدة مراحل تبدأ بالدباغة بشعر والتي تُستخدم للزينة مثل زينة البيوت أو الخيام، أو بدون شعر وهي التي يُصنع منها الأحذية والأحزمة والشنط وقرب الماء، ثم تأتي مرحلة صناعة الأحذية التي تتكون من "الدعسة والأصبع والمشط والأحزمة"؛ مبينًا أن العمل في صناعتها يختلف في المدة وقد تصل إلى أربعة أشهر.
وبيّن "بخش" أنه في الوقت الحاضر أصبح العمل مشتركًا بين الخرازين والمصانع من حيث استخدام الجلود الصناعية التي سهّلت الكثير عليهم في إنجاز أعمالهم، موضحًا أن مهنة الخرازين ما زال عليها إقبال كبير نظرًا لرغبة الكثير في الصناعة اليدوية واقتنائها.
يشار إلى فعالية "مكة تجمعنا 2023"، انطلقت في الخامس من شهر مارس هذا العام، وتستمر لمدة 10 أيام؛ حيث يعكس هذا الحدث تراث مكة في ظل أجواء ترفيهية وثقافية.