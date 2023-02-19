الملحق الثقافي في لندن تبحث تأمين مقاعد للطلبة السعوديين بجامعة مانشستر

كما جرى دراسة اتفاقيات مستقبلية في مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، تهيئةً لإبرام هذه الاتفاقيات وتوقيعها بعد صياغتها، بحيث يتم تأمين مقاعد للطلبة السعوديين في هذه المجالات الأربعة، إضافة إلى التباحث في عدة مجالات وبرامج أخرى لتبادل الخبرات.